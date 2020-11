Lavagna: diga Perfigli, la replica di Corsi-Maggi

Da Laura Corsi e Mario Maggi, Gruppo Consiliare 100% Lavagna, riceviamo e pubblichiamo

I sottoscritti Consiglieri, visto il contenuto delle dichiarazioni del sindaco Mangiante apparse su un quotidiano in risposta al nostro comunicato pubblicato in data 27/11 chiedono cortesemente, al fine di garantire una completa comprensione della questione da parte dei vostri lettori, di considerare quanto segue:

“Le dichiarazioni del Sindaco Mangiante per motivare la non condivisione della nostra Mozione finalizzata ad intraprendere azioni concrete ed efficaci contro la diga (in palese contrasto con esternazioni elettorali come lo sketch in cui Mangiante abbatteva con energia il simulacro della diga…) ci appaiono poco coerenti.

È un peccato che si sia persa l’occasione di trovare la quasi totalità dei Lavagnesi uniti in un unico obiettivo (persino il gruppo consiliare Officine Lavagnesi si è astenuto!): quello di smascherare con i fatti gli interessi che ruotano intorno a questa vicenda.

Le nostre due proposte sono chiare e concrete:

La prima relativa al ritiro in autotutela delle delibere consiliari del 2013 (che hanno dato l’assenso all’opera da parte del Comune di Lavagna) con lo scopo prioritario di acquisire dati precisi e circostanziati sulla reale entità dell’attuale rischio idrogeologico.

La seconda volta alla realizzazione di un PUC semplificato nel quale inserire la destinazione agricola di tutta l’attuale piana sulla sponda lavagnese.

Le nostre due proposte sono immediatamente attivabili (pur con le necessarie verifiche giuridico-amministrative sulle modalità) mentre le dichiarazioni d’intenti della maggioranza per eluderle ricordano l’atteggiamento sulla questione della passata amministrazione Sanguineti (di cui si afferma la totale discontinuità, ma contemporaneamente si ripescano esperti nello staff del sindaco): noi vigileremo.”

Ecco la mozione del Gruppo consigliare 100% Lavagna

Oggetto: Mozione ai sensi dell’articolo 35 del Regolamento comunale a riguardo di :“ Possibili azioni ed interventi finalizzati a scongiurare l’inizio dei lavori secondo il progetto della cosiddetta Diga Perfigli e il conseguente rischio di edificazione nella Piana dell’Entella”

I sottoscritti Consiglieri Laura Corsi e Mario Maggi – gruppo consiliare 100% Lavagna

– in considerazione delle mutate condizioni idrogeologiche e geomorfologiche dell’intero corso del fiume Entella, in particolare della foce negli ultimi 20 aa ( Cuneo sabbioso di entità probabilmente > 800/900.000 m3 in relazione alla stima del trasporto solido annuale riportato nel recente Piano di Bacino – Ambito 16 – aprile 2020)

– Valutato da parte di numerosi e qualificati esperti il progetto “ Diga Perfigli” come inadeguato alla mitigazione del rischio come era stato previsto in fase di progettazione,se non potenzialmente pericoloso ( ostacolo al deflusso rivi minori, impedimento al ritorno in alveo di acque tracimate più a monte delle nuove difese dell’argine) nonché di impatto devastante in una zona di particolare bellezza e pregio eco-biologico riconosciuta in ambito Comunitario

– Considerate le reiterate dichiarazioni di esponenti di Istituzioni pubbliche, Comitati di cittadini, Associazioni a favore dell’ambiente, fortemente contrarie alla realizzazione dell’opera e promotori di ricorsi in sede giudiziale.

– Richiamati gli impegni programmatici assunti sia dalla maggioranza sia da diversi gruppi consiliari di minoranza della Città di Lavagna

–Preso atto del parere negativo del Tribunale delle Acque verso i ricorrenti ( sentenza pubblicata in settembre u.s.) e del conseguente avvio delle procedure di esproprio dei terreni per l’inizio lavori

– Considerato che il recente incontro tra il Presidente della Regione, il Presidente della Città Metropolitana, i Sindaci di Chiavari e Lavagna e alcuni tecnici finalizzato ad attivare possibili alternative e/o complete revisioni del progetto, non ha avuto esito favorevole a causa dell’ asserita ineluttabilità del prossimo inizio lavori che chiuderebbe definitivamente qualsiasi ripensamento al riguardo

– Ritenuto, in considerazione delle suddette mutate condizioni geomorfologiche della foce del fiume e delle accertate potenzialità negative del progetto, che attualmente ricorrano i presupposti tecnici , giuridici e politici per impedire l’avvio dei lavori da parte dell’Amministrazione di Lavagna e analizzare in ambito di Conferenza dei Servizi soluzioni alternative per la mitigazione del rischio in caso di piena ( es: dragaggio del cuneo sabbioso, demolizione pennello del Lido e conseguente ridefinizione delle sponde alla foce , nonché tutti gli altri possibili interventi , ivi compresi quelli realizzabili in tutto il bacino idrografico a monte dell’Entella )

– Auspicando esito favorevole all’iniziativa del Consigliere Regionale Muzio di riportare in Commissione Ambiente e Territorio il progetto affinché si ottenga una rivisitazione da parte della Regione e degli Enti coinvolti previa sospensione delle procedure di esproprio

– Valutata improcrastinabile la necessità di un coinvolgimento della popolazione residente nel Comune di Lavagna attraverso strumenti statutari quali iniziative popolari ancorché consultazioni referendarie, qualora ne ricordano i caratteristiche di ammissibilità, nel tentativo ultimo di anteporre democraticamente la volontà del popolo alle decisioni di una politica miope e irragionevole

– Ritenuto altresì necessario consolidare attraverso adeguati strumenti amministrativi la volontà di salvaguardare comunque la vocazione agricola della Piana dell’Entella

IMPEGNANO il Sindaco e il Consiglio Comunale

– a mettere in atto azioni mirate alla revoca degli atti amministrativi decisi da precedenti Amministrazioni che ammettono l’edificazione della Diga in oggetto sul territorio comunale

– ad attivare le procedure necessarie per redigere un PUC semplificato che permetterebbe, in tempi relativamente contenuti e impegno finanziario decisamente ridotto rispetto al PUC ordinario, di rendere la recente delibera di Giunta di dichiarazione d’intenti di mantenimento e protezione della vocazione agricola della Piana (che attualmente non preclude quanto previsto dal vigente PUC 1994), una realtà definitiva e incontrovertibile.

