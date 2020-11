Lavagna-Cogorno: guidano ubriachi, patente ritirata e denuncia

Nel corso del fine settimana, equipaggi della Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Sestri Levante, durante normali servizi preventivi per il controllo del Territorio, hanno deferito in stato di libertà per “guida in stato di ebbrezza alcolica” due persone, un 43 enne e un 34 enne, fermati rispettivamente a Lavagna e Cogorno alla guida dei rispettivi veicoli. Dopo l’identificazione, sottoposti al test alcolemico, sono risultati avere un tasso alcolemico rispettivamente g/L 1,01 e g/L 1,62. Patente di guida ritirata ad ambedue. Il mezzo del 34 enne, è stato sequestrato ai fini della confisca.