Vi aggiorno in piena trasparenza sull’andamento dei contagi da COVID-19 su Chiavari.

I dati sotto indicati, come sempre, comprendono anche i ricoverati in ospedale che sono 22, 1 in meno rispetto a venerdì.

Oggi siamo sotto la soglia dei 200 contagiati, non accadeva da oltre 20 giorni.

Continua, per adesso, la discesa dei contagiati, il picco lo abbiamo avuto il 19 novembre con 348 persone positive.

Non vanifichiamo gli sforzi fatti.