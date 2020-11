Camogli: Teatro Sociale, una luce inutilmente accesa

Raccontava lo scrittore Vittorio G. Rossi che durante la guerra una donna, osservando un palazzo sventrato da una bomba, si rammaricava che in una stanza fosse rimasta accesa la luce fioca di una lampadina; più che della casa distrutta era turbata da quello sperpero di corrente.

Dopo la nuova chiusura del Teatro Sociale di Camogli, chi transita di notte in via Bettolo, trova assurda la luce rimasta accesa da più di un mese da una finestrella del Teatro. Una luce che alimenta i debiti della Fondazione Teatro Sociale. Forse se esistesse un interruttore generale a chiudere i costosi impianti di corrente elettrica, non solo si riuscirebbero a chiudere tutte le luci, ma anche gli impianti (pompe, ventilatori?) che ogni tanto ruggiscono nei pressi della Pizzeria.