Camogli: manutenzione del territorio, proseguono gli interventi

Proseguono gli interventi di manutenzione del territorio.

Ultimati i muri in Via Galletti, in Via San Rocco ed in Via Pissorella.

Prosegue la manutenzione a crose e sentieri pedonali: terminati gli interventi in Via nella Valle ed in località Boschetto, si proseguirà nella zona di Via Castagneto Seià.

Dopo Via San Rocco, è in corso di realizzazione una nuova ringhiera in Via Galletti.

Importanti interventi di miglioramento ambientale sono in corso di realizzazione in Viale dei Cipressi.