Camogli: in piazza Schiaffino è arrivato l’abete natalizio

In piazza Schiaffino, a Camogli, è stato posizionato l’abete natalizio proveniente dalle vallate trentine, in particolare dalla catena montuosa del Gruppo del Lagorai. Nei prossimi giorni troveranno posto quelli in piazza Colombo, via Castagneto Seià, sul piazzale di San Rocco e nell’atrio municipale. In piazza Gaggini a Ruta, è già arrivato quello proveniente da Ponte di Legno.

Gli abeti, selezionati sul posto dall’architetto Maurizio Canessa e dai giardinieri comunali Marco Miduri e Luca Neologo, provengono anche dal Monte Bondone.