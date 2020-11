Bando ospitalità: nuova proroga del Gal Appennino

Dall’Agenzia di Sviluppo Gal Genovese riceviamo e pubblichiamo

Il CdA dell’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese, ha approvato la proroga del bando destinato all’ospitalità extralberghiera e finalizzato alla creazione di nuove strutture ed alla riqualificazione di quelle esistenti; la scadenza già prevista per il 1 dicembre 2020, è stata infatti prorogata al 31 gennaio 2021.

La scelta è stata dettata dalla richieste di proroga ricevuta da numerosi tecnici che seguono le pratiche per la presentazione delle domande. «In questa situazione di crisi – commenta Alessandra Ferrara Presidente dell’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese – la possibilità di poter posticipare di due mesi la presentazione delle domande vuole essere un sostegno al territorio che sceglie di investire e scommette su di sé».

Il bando, che ha una dotazione finanziaria di 248.390,00 euro, è rivolto a B&B, affittacamere, CAV, rifugi alpini ed escursionistici già esistenti o di nuova apertura che ricadano all’interno dell’area di competenza dell’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese S.r.l (le Valli Stura, Orba e Leira, l’Alta Val Polcevera, l’Alta Val Bisagno, le Valli del Recco e Val Fontanabuona inclusi i comuni di Cogorno e Carasco).

Gli investimenti prevedono un finanziamento di 10.000,00 euro ad intervento per attività di riqualificazione, attraverso la realizzazione di servizi e spazi dedicati all’outdoor come deposito e officina per attrezzature sportive (bici, canoe, …) e spazi attrezzati interni ed esterni (bicigrill, …); per quanto riguarda la creazione di nuove strutture gli investimenti ammontano a 40.000,00 euro per interventi destinato a CAV, Affittacamere e Rifugi Alpini ed Escursionistici, 25.000,00 euro per i B&B.

Possono presentare domanda privati non aventi natura di impresa, piccole e medie imprese turistiche, associazioni culturali ed escursionistiche relativamente alla creazione di rifugi.

Il sostegno previsto sarà pari al 50% della spesa ammissibile.

Maggiori informazioni sul bando si possono avere visitando il sito http://www.agenziadisviluppogalgenovese.com

E’ possibile anche mandare una mail a info@appenninogenovese.it

oppure contattare l’Agenzia di Sviluppo GAL Genovese,di piazza Matteotti 9, a Palazzo Ducale, ai numeri di telefono 010/8683242/248