Rapallo: il sindaco ringrazia quanti gli sono stati ‘vicini’

Il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, positivo al covid e in isolamento presso la propria abitazione, ha voluto ringraziare i tanti rapallesi che gli hanno manifestato affetto e vicinanza. Di seguito il suo messaggio:

“In questi giorni sono stato sommerso dal vostro affetto. Vi ringrazio di cuore per tutte le telefonate, i messaggi e i pensieri. Fortunatamente mi sento meglio, attendo gli esami ufficiali per darvi notizie certe. Continuo a seguire la nostra Rapallo anche se da casa e non vedo l’ora di tornare “sul campo”.

