Val di Vara: rimossi tre grossi nidi di calabrone asiatico

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Brugnato sono intervenuti questa mattina in località Oltrevara (nel comune di Beverino) per fornire nuovamente assistenza alle associazioni di apicultori della Liguria impegnate nella campagna per contrastare la diffusione del calabrone asiatico (vespa velutina).

Con l’ausilio della loro autoscala i Vigili del Fuoco questa volta hanno rimosso 3 grossi nidi posizionati su alcuni alberi ad una ventina di metri di altezza.