Dall’ufficio c0municazione dei Vigili del fuoco di Genova riceviamo e pubblichiamo

Quest’oggi i vigili del fuoco sono intervenuti nel quartiere di Sestri Ponente per evacuare una persona obesa per consentire il trasporto in ospedale. Poiché si trattava di un sospetto paziente covid, si è provveduto alla vestizione dei vigili del fuoco con la procedura NBCR. Tramite l’autoscala si è provveduto a portare il paziente a quota strada.