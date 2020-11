Sori: giornata disabilità, “Covid e persone speciali”

da Facebook Comune di Sori

Disabili e Coronavirus: una disabilità dentro la disabilità. Come stanno vivendo l’emergenza i disabili e le loro famiglie?

Una problematica che non deve finire in coda a tante priorità e che sarà il tema dell’incontro online di giovedì 3 dicembre.

Dobbiamo essere tutti consapevoli che qualcosa si deve fare, pensare e tentare, non possiamo permettere per diritto e giustizia che questi percorsi e patrimoni di crescita vengano indeboliti in quanto parte di un patrimonio collettivo.

Dobbiamo vigilare perché sui diversamente abili non cada quel triste velo di pietismo e fatalismo che abbiamo visto per gli anziani, per le RSA e per tante persone con fragilità.

Abbiamo tutti l’obbligo di affrontare il tema disabilità “anche” durante l’emergenza, per offrire a tutti i diversamente abili la percezione di presa in carico da parte della comunità, per interrompere così la spiacevole e faticosa sensazione di un doppio isolamento per le famiglie con persone disabili.