Sestri: “Pozzanghera alla traversa tra le vie Aurelia e Primi”

Da Albino Armanino e Paolo Smeraldi, consiglieri comunali in Sestri Levante, riceviamno9 e pubblichiamo il testo dell’interpellanza inviata al presidente del Consiglio comunale

I sottoscritti consiglieri comunali Albino Armanino e Paolo Smeraldi

Constatato che, quando piove, all’attraversamento ciclopedonale in via Traversa di Via Aurelia, angolo con via Bruno Primi, si forma un’enorme pozzanghera che rende difficile ai cittadini, in specie agli anziani ed ai soggetti affetti da difficoltà motorie, l’attraversamento della strada

Rilevate le numerose segnalazioni degli abitanti del quartiere

Interpellano il sindaco e l’assessore competente per sapere in quale modo e con quale tempistica intendano risolvere il problema.