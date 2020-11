Sestri: “Muro pericoloso in via Bruno Primi”

Da Albino Armanino e Paolo Smeraldi riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interpellanza inviata al presidente del Consiglio comunale

I sottoscritti consiglieri comunali Albino Armanino e Paolo Smeraldi

Constatato che in via Bruno Primi, nel tratto compreso fra Via per Santa Vittoria e Via Arnaldo Terzi, il muro spondale tra il Rio Battana e la pista ciclabile appare gravemente ammalorato, con i ferri di armatura esposti e arrugginiti;

Rilevato che anche il lato del muro prospiciente l’alveo del Rio Battana dimostra le sue criticità;

Considerato che i ferri possono costituire un pericolo anche per i ciclisti;

Interpellano il sindaco e l’assessore competente per sapere quali iniziative intendano intraprendere e con quali tempistiche per la risoluzione del problema indicato.