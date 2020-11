Recco: il sole, per festeggiare la zona gialla

Tantissimi ciclisti che arrivano a Recco da Genova percorrendo la via Aurelia; ma anche motociclisti. Il sole saluta la prima giornata di ritorno alla zona gialla. Le persone cercano di assaporare le possibilità offerte; prima di tutto lasciare la propria città senza bisogno di autocertificazioni, almeno (fino alle 22). Poi il piacere di sedersi in un bar per gustre un caffè o un aperitivo (fino alle 18). A Recco tanti ospiti, molto traffico e situazione sotto controllo.