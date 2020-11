RASSEGNA STAMPA. Balneari: diffida ai Comuni

Oggi, domenica 29 novembre, auguri a Saturnio. Mercati settimanali: Moneglia. Parole: puntualità (precisione associata a tempestività o ad opportunità; precisione nel presentarsi all’ora stabilita; esattezza di argomenti e riferimenti). Proverbi: “Semina chi è loquace, ma raccoglie chi tace”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Balneari: diffida ai Comuni che non hanno ancora prorogato le concessioni fino al 2033. Covid economia: “La zona gialla aiuta il Natale, ma non significa liberi tutti”; “Sì alla ripartenza prudente”; “Noi ristoratori felici di ripartire, speriamo ancora nel Natale”; ” Morosità incolpevole: fondi a Rapallo, Chiavari e Sestri”; “Ai bar l’asporto non bastava, ma adesso niente imprudenza”; “Ci auguriamo vengano meno anche le altre restrizioni”.

Emergenza covid: i nuovi contagi sono 65; permane l’allarme nelle case di riposo.

Chiavari: L’Economica torna al prestito dei libri. Chiavari: il calendario Anffas e i grandi dell’Impressionismo. Chiavari: salone virtuale dello studente. Chiavari: Liceo Marconi-Delpino, incontri online tra psicologi e genitori. Chiavari: il Rotary dona buoni spesa al Comune.

Rapallo: accese le luminarie. Rapallo: arresti per droga. Rapallo-Santa Margherita: giochi per bimbi e libri. Santa Margherita Ligure: triplice scontro politico. Portofino mette ordine dei dehors. Portofino: cinghiali nel parco, nessuna notizia sul loro numero.

Recco: “La piscina di Punta Sant’Anna al Comune per altri 13 anni”. Avegno: ha aperto Arcaplanet.