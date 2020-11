La prima giornata del ritorno in Liguria alla “zona gialla”, ha coinciso con una splendida domenica di fine novembre. Il sole ancora una volta ha attirato un mare di persone: il centro storico e il lungomare di Rapallo sono tornati a vivere. Per qualcuno che teme un veloce ritorno alla “zona arancione” anche troppe le presenze. Da venerdì ad oggi una differenza abissale. A vigilare tuttavia la polizia urbana che, almeno al mattino, non ha registrato anomalie.

Foto Archivio