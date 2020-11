Liguria zona gialla, senza eccessive illusioni

Siamo rientrati in zona gialla, ma perfino Toti che generalmente tende a mostrarsi ottimista, raccomanda di seguire con prudenza le norme anti-covid perché potremmo ritrovarci in zona arancione.

Bar e ristoranti possono restare aperti fino alle 18 e praticare l’asporto fino alle 22. Possiamo trasferirci da un comune all’altro. Ma le incertezze sono molte, troppe. La stessa tv di Stato propone in un unico calderone informazioni, pareri, previsioni, auspici. I media locali ripetono i mugugni e pareri di persone, quasi sempre le stesse.

Un fatto è certo: il covid non sa che siamo nelle festività natalizie ed è pronto a colpire in ogni momento. Ciò non vuol dire che non si possano allentare i divieti; basta far capire che ogni cosa, compreso il cenone, si possono fare rispettando, ognuno, le norme di sicurezza. Soprattutto vorremmo sapere fin da oggi come poterci muovere a Natale.