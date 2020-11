Escursionista si ferisce, soccorsa dai vigili del fuoco

Dall’ufficio Relazioni esterne dei Vigili del fuoco della Spezia riceviamo e pubblichiamo



Una squadra dei Vigili del Fuoco della Spezia è intervenuta oggi pomeriggio nei boschi sotto l’abitato di Maggiano per soccorrere un’escursionista infortunatasi mentre percorreva un sentiero. La signora, residente alla Spezia, stava passeggiando nella zona denominata “Bocca Lupara” quando è scivolata, ferendosi ad una caviglia. Resasi conto di non poter proseguire a piedi autonomamente ha chiesto aiuto al NUE (Numero unico per le emergenze) il quale ha dirottato la richiesta alla sala operativa del 115.

I Vigili del Fuoco congiuntamente al personale sanitario del 118 in breve tempo hanno raggiunto la signora e dopo averla immobilizzata su una barella da sentiero l’hanno condotta sulla strada principale (Via Genova) dove l’ambulanza era già in attesa per portarla al pronto soccorso.