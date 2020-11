Da oggi il “Padre Nostro” voluto da Papa Francesco

Da oggi, prima domenica di Avvento, su disposizione di Papa Francesco, è in uso il “Nuovo messale”. Nella preghiera del Padre Nostro la frase “non ci indurre in tentazione”, frutto di annose discussioni sul suo senso che risultava “stonato”, è stata sostituita da “non abbandonarci alla tentazione”. E “come noi li rimettiamo ai nostri debitori” è divenuta “come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori”. Più in generale l’invocazione “Fratelli” è diventata “Fratelli e sorelle”. La frase del Gloria “agli uomini di buona volontà”, “agli uomini amati dal Signore”. Per la conclusione della Messa: “Andate e annunciate il Vangelo del Signore” oppure la formula latina “Ite, Missa est”.

Nelle foto l’arcivescovo di Genova Marco Tasca e il vescovo di Chiavari Alberto Tanasini