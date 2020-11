da Facebook Comune di Lavagna

Concorso ”Luci di Natale” in Cavi per illuminare case terrazzi ..un modo per giocare e scaldarsi il cuore in questi momenti bui!

In palio molti premi! Che aspettate! Leggete il regolamento e iscrivetevi!

Buon lavoro a tutti!

Regolamento: https://bit.ly/luci-natale-cavi