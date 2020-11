Adottaliguria: “Bella, pronta a regalarti la sua dolcezza”

Da Barbara Romano, volontaria di Bordighera Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Cosa vedi da tempo dolcissima Bella?

Cosa vedo? Nulla!!

Questo pavimento, queste alte mura, chiusa sempre qua, sempre sola, a rimuginare sul perché…

Cara, dolcissima Bella, non c’è nessun perché, a volte la vita è ingiusta… la tua mamma umana non sta bene, e tu?

Stai vivendo sola questo dolore; forse non ti manca il cibo, ma a cosa ti serve, se stai sempre ferma li a sperare che qualcuno torni da te?

Bella ha urgente bisogno di stallo o meglio adozione. E’ una cagnolina dolcissima che vive sola, relegata ormai in questo posto, si affida ovunque ci sia un cuore pronto ad amarla. Riaccendiamo il sorriso in questi occhi.

Vaccinata, sterilizzata e chippata, Bella a breve rischia di non vedere più neanche queste mura che le sono familiari, ma solo grate e cemento.

Si trova a Trapani.

Taglia media.

Per info 366 1048109

Questa pagina si occupa dei cagnolini in Liguria.