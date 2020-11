Sestri: “Baracche abusive accanto all’ospedale”

Da Albino Armanino e Paolo Smeraldi consiglieri comunali in Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo il testo dell’interpelanza inviarta a presidente del Consiglio circa le baracche presenti nel canneto adiacente akll’ospedale e a V illa Laura

I sottoscritti consiglieri comunale Albino Armanino e Paolo Smeraldi

Accertato che in via Arnaldo Terzi, in prossimità dell’ospedale, nel canneto cresciuto sul terreno presumibilmente di propr il sindaco e l’assessore competebnte il sindaco e l’assessore competenteietà della ASL4 adiacente a Villa Laura, sorgono baracche fatiscenti presumibilmente abusive, che risultano essere usate come abitazioni di fortuna;

Rilevato che gli abitanti della zona, preoccupati dal passaggio di persone e dal rischio incendio, si sono ripetutamente rivolti agli scriventi consiglieri per sollecitare lo sgombero dell’area;

Accertato che in data 4 agosto 2020 il consigliere Paolo Smeraldi ha riferito queste segnalazioni al Comando di Polizia Locale;Pagina 1 di 4

Considerato che l’insediamento in oggetto non è purtroppo l’unico ricovero di fortuna presente sul nostro territorio comunale, dove talvolta le persone vivono in condizioni igieniche drammatiche;

interpellano il sindaco e l’assessore competente per sapere in quale modo intendano provvedere per sgomberare gli insediamenti abusivi.