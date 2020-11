‘Santa’: operazione ‘Regalo di Natale’, arresti e sequestri di droga

Dal Comando Provinciale di Genova dei Carabinieri riceviamo e pubblichiamo

Nata dalla semplice ma attenta osservazione di un soggetto di nazionalità italiana, pregiudicato, che con il proprio comportamento aveva insospettito militari della Stazione Carabinieri di Rapallo, impiegati nel costante e vigile espletamento del servizio perlustrativo della cittadina, l’Operazione denominata “Regalo di Natale” giunge, nelle tre misure di custodia cautelare in carcere eseguite nella tarda notte odierna dal citato reparto, coadiuvato dalla Stazione di Santa Margherita Ligure e da una pattuglia dell’Aliquota radiomobile della Compagnia di Santa, ad un brillante quanto atteso epilogo, frutto della dedizione, della costanza e della passione messi in campo dalle donne e dagli uomini della Stazione di Rapallo.

Le indagini, avviate a partire dal mese di dicembre 2019, portano sin da subito ad attenzionare un insospettabile cittadino marocchino, dimorante nel territorio rapallese, identificato quale fornitore della sostanza stupefacente trovata in possesso del soggetto italiano, all’origine di tutta l’attività investigativa. Successivi accertamenti, effettuati anche attraverso articolate attività tecniche, conducono rapidamente i militari della Stazione di Rapallo all’identificazione di due fratelli marocchini abitanti in Sestri Levante, dei quali uno sarà deferito in stato di libertà e l’altro arrestato in flagranza di reato per detenzione, ai fini di spaccio, di sostanze stupefacenti.

L’esame delle relazioni e dei contatti dell’insospettabile pusher porta gradualmente all’identificazione di due ulteriori soggetti (uno dei quali noto pregiudicato del posto) – anch’essi provenienti dal Marocco ed irregolari sul territorio nazionale, coinvolti nel medesimo traffico di sostanze stupefacenti (cocaina e hashish) e rivelatesi essere stretti collaboratori del connazionale.

Questi, a seguito dei primi arresti effettuati e orfani “temporaneamente” dell’insospettabile pusher (momentaneamente ritornato in Marocco), rivolgevano il loro interesse verso ulteriori fornitori presenti sul mercato, successivamente identificati, mediante un intenso lavoro di osservazione e pedinamento, in tre individui di origine albanese, anch’essi presenti nel tessuto criminale della città.

Emerge quindi una stretta rete di contatti tra i due gruppi etnici, entrambi coinvolti a pieno titolo nell’ambito della gestione del traffico e distribuzione dello stupefacente. Relazioni, che attraverso attente attività di intercettazioni telefonica, porteranno nel mese di marzo 2020 all’emissione di due ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico dei due fratelli marocchini.

Ulteriori indizi, avvalorati anche dai risconti investigativi ottenuti nel corso di diverse perquisizioni domiciliari e personali, portavano complessivamente, nel periodo marzo 2020 – ottobre 2020, al deferimento di complessivi 8 soggetti (tutti di nazionalità marocchina e albanese), dei quali, i tre individui oggi tradotti presso la casa circondariale di Genova, costituiscono l’ultimo baluardo della componente marocchina emersa nell’ambito dell’operazione “Regalo di Natale”, nel corso della quale, grazie all’operato dei militari dell’Arma, venivano:

· eseguite 5 ordinanze di custodia cautelare in carcere;

· deferiti per detenzione e traffico di sostanza stupefacenti 13 persone (di origine prevalente marocchina e albanese);

· sequestrati somme in contanti per circa 10.000 e quasi 100 g di sostanza stupefacente (del tipo cocaina Hashish).