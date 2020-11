‘Santa’: in Consiglio comunale le cifre del Covid

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Tra le pratiche all’ordine del giorno del Consiglio comunale di ieri sera di Santa Margherita Ligure, è stata approvata – con i voti della Maggioranza – quella relativa alle variazioni di bilancio legate all’emergenza sanitaria.

L’Assessore al Bilancio Valerio Costa ha spiegato che la pandemia ha sottratto alle casse comunali 480 mila dall’imposta di soggiorno, 300 mila euro dagli incassi del porto, 170 mila euro dalla Cosap, 480 mila euro dalla gestione di Villa Durazzo (matrimoni e cerimonie), 280 mila euro dall’incasso dei parcheggi cittadini e 180 mila euro dalle sanzioni del codice della strada.

“Nonostante la diminuzione delle entrate – ha spiegato Costa – siamo riusciti a mantenere i servizi per i cittadini, anzi, in alcuni casi incrementando gli stanziamenti, penso ad esempio alle spese per la manutenzione dei torrenti contro il rischio idrogeologico o le manutenzioni sugli immobili comunali e sui cimiteri. E per fronteggiare l’emergenza Covid-19, abbiamo stanziato soldi nostri pari a 600 mila euro. Ecco alcuni dettagli: 333 mila euro per aiuti al pagamento della Tari; 50 mila euro per aiuti a lavoratori dipendenti non rientranti in bonus governativi; 60 mila euro per far fronte alle maggiori spese di scuola, mensa e scuolabus in modo da non aumentare i costi per le famiglie; 10 mila euro per le Associazioni cittadine di Protezione Civile; 10 mila euro per il Terzo Settore”.

Sempre con i voti della Maggioranza il Consiglio comunale ha dato il via libera all’acquisizione di alcune porzioni di terreno nella zona tra via Mortero e il campo sportivo – per una spesa complessiva di circa 2500 euro – un’area verde che è oggetto di riqualificazione con tecniche di ingegneria naturalistica in modo da restare area verde ma usufruibile da residenti e ospiti.

In risposta a un’interrogazione dell’Opposizione, il Sindaco Donadoni ha annunciato che entro l’estate Santa Margherita Ligure potrà avere un nuovo sistema di bike sharing in sostituzione all’attuale che presenta delle criticità sia gestionali sia manutentive. “È un percorso che avvieremo insieme all’Amministratore Unico della Progetto Santa Alberto Cappato – ha spiegato Donadoni – società partecipata che ha in carico il servizio”. È il programma proprio nelle prossime settimane un incontro tra tutti i Consiglieri comunali e Cappato, recentemente nominato dal Sindaco.

Il Sindaco, inoltre, ha invitato tutti i consiglieri comunali ad effettuare una visita alla struttura della nuova piastra ambulatoriale di cui nei prossimi giorni Coop Liguria formalizzerà la cessione al Comune di Santa Margherita Ligure.

In apertura di Consiglio comunale è stata ricordata la figura di Beppe Grillo scomparso circa un mese fa, anima del Parco degli Elfi e figura d’esempio per l’impegno e l’altruismo all’interno della nostra comunità.

La seduta di Consiglio comunale è disponibile sul canale YouTube dell’Ente.