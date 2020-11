‘Santa’: al via i lavori sulla rotonda di San Bernardo

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Pedonalizzazione di un primo tratto del contro viale di corso Matteotti in modo da creare una piazzetta con sedute e verde pubblico. Sarà questo il risultato più evidente del rifacimento della rotonda di San Bernardo, su corso Matteotti tra piazza San Siro e piazza Mazzini. La consegna dei lavori è prevista per il 30 novembre 2020, l’inizio entro metà dicembre 2020, per essere terminati entro l’estate.

Sarà confermata la modifica alla viabilità che ha visto l’allargamento dell’attuale rotatoria (in precedenza vi era una rotatoria molto piccola che permetteva di immettersi a velocità elevata) e, per rendere più chiari i flussi veicolari e quelli pedonali, sarà creata una piazzetta – speculare a quella già esistente adiacente all’oratorio – ricavata dalla pedonalizzazione del primo tratto del contro viale fino all’isola ecologica.

Il progetto infine prevede una parziale risagomatura della carreggiata stradale nella zona della piazzetta Pellerano Murtola, necessaria per portare l’immissione delle vetture su corso Matteotti in posizione più avanzata in modo che queste dispongano di una migliore visibilità al momento dell’inserimento in carreggiata. Le luci a raso aiuteranno ulteriormente gli automobilisti di sera.

Dichiarano il Sindaco Paolo Donadoni e l’Assessore Linda Peruggi: “Ancora un intervento migliorativo per il quartiere di San Siro su un’asse viaria tra le più trafficate della città e che necessitava di maggior sicurezza. La soluzione adottata ha dato risultati soddisfacenti e in funzione di questa ridisegniamo l’area pedonale che sarà ampliata e maggiormente fruibile”.