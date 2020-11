Regione: in Consiglio “Hezbollah” e il terrorismo

Dall’ufficio stampa del Consiglio regionale riceviamo e pubblichiamo l’ordine del giorno della seduta convocata per martedì 1° dicembre dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16

Proposta di deliberazione : Convalida dei Consiglieri regionali.

Eventuali argomenti nel frattempo licenziati dalle Commissioni.

Mozione 1 (Giovanni Battista Pastorino): Sul sostegno all’approvazione della proposta di legge in materia di violenza o discriminazione per motivi di sesso, genere, orientamento sessuale e identità di genere con la predisposizione di politiche attive dedicate.

Mozione 2 (Giovanni Battista Pastorino): Sulla grave emergenza sanitaria negli istituti di detenzione liguri.

Ordine del giorno 18 (Angelo Vaccarezza, Stefano Anzalone, Giovanni Boitano, Alessandro Bozzano, Chiara Cerri): Sul riconoscimento di “Hezbollah” come organizzazione terroristica.

Ordine del giorno 19 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Alessio Piana): Sugli spostamenti fra comuni in zona arancione per le attività tradizionali che si svolgono in maniera individuale nel rispetto del distanziamento e del divieto di assembramenti quali la caccia, la pesca sportiva e la ricerca di funghi e tartufi.

Ordine del giorno 21 (Angelo Vaccarezza, Chiara Cerri, Domenico Cianci, Daniela Menini, Stefano Anzalone, Alessandro Bozzano, Laura Lauro, Giovanni Boitano, Claudio Muzio): Sulla richiesta di dimissioni del Presidente della Commissione antimafia.

Ordine del giorno 25 (Giovanni Battista Pastorino): Sul biodigestore in area spezzina, procedura di VAS, procedura di VIS e inchiesta pubblica.

Ordine del giorno 26 (Roberto Centi, Selena Candia, Ferruccio Sansa): Sulla proroga termini della legge regionale. 16 del 2020 in materia di commercio.

Interrogazione 2 (Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Ferruccio Sansa): Sull’utilizzo degli alberghi come Covid center in periodo di pandemia Covid-19.

Interrogazione 12 (Giovanni Battista Pastorino): Sull’utilizzo delle gru da 90 metri presso l’intera banchina del porto di Pra’.

Interrogazione 14 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi): Sull’operatività delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale (GSAT).

Interrogazione 18 (Davide Natale, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sui contratti nelle Asl liguri

Interrogazione 19 (Roberto Arboscello, Luca Garibaldi, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla qualità dell’aria riguardo ai valori di presenza di benzene e benzo(a)pirene, registrati n Val Bormida (SV).

Interrogazione 20 (Luca Garibaldi, Stefano Anzalone, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sull’adeguamento del Bollettino Covid-19 quotidiano di Regione Liguria alle ASL di riferimento.

Interrogazione 21 (Stefano Mai, Sandro Garibaldi, Mabel Riolfo, Brunello Brunetto, Alessio Piana): Sugli eventi calamitosi del 2 e 3 ottobre 2020.

Interrogazione 23 (Selena Candia, Roberto Centi, Ferruccio Sansa): Sull’assenza di medici di assistenza primaria nel quartiere CEP di Prà, Genova.

Interrogazione 24 (Armando Sanna, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Sergio Rossetti): Sulla determinazione dei criteri applicati da Regione Liguria sul bonus connettività da 500 euro.

Interrogazione 28 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sul bonus pc, tablet e internet da 500 euro.

Interrogazione 2 (Giovanni Battista Pastorino): Sul Bonus Emergenza Covid-19 a sostegno delle spese per tablet/pc e assistenza educativa.

Interrogazione 25 (Paolo Ugolini, Fabio Tosi): Sul piano di controllo selettivo del cormorano nella regione Liguria anni 2019-2023.

Interrogazione 26 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sul bando “Abilità al centro” Fase 2.

Interrogazione 27 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla chiusura del punto nascita presso l’ospedale di Sanremo.

Interrogazione 29 (Sergio Rossetti, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Enrico Ioculano, Davide Natale, Armando Sanna): Sull’indisponibilità all’utilizzo della camera iperbarica del Policlinico San Martino di Genova.

Interrogazione 30 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sul rinnovo delle concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche.

Interpellanza 3 (Enrico Ioculano, Luca Garibaldi, Roberto Arboscello, Davide Natale, Sergio Rossetti, Armando Sanna): Sulla realizzazione dell’Ospedale unico con le risorse del Recovery Fund.