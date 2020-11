Recco: così la Pro Recco è tornata nella sua piscina

La Pro Recco è tornata a disputare un incontro di campionato alla piscina di punta Sant’Anna. Non accadeva da oltre dieci anni (l’ultimo il 5 giugno 2010). Un avvenimento quindi in occasione di Pro Recco – Salerno tuttora in corso. Partita a porte chiuse, con qualche eccezione. Sulla tribuna provvisoria da 500 posti una bandiera bianco-celeste con al centro un cuore; sei bandiere ai lati. Nessuno striscione, nessun maxi-cartello, nessun coro. Tanti recchesi affacciati da via Garibaldi o dalle terrazze in zona depuratore hanno comunque assisttito all’incontro. Tutti con mascherina sotto lo sguardo vigile di membri dell’Associane Carabinieri.

Foto di Consuelo Pallavicini