Recco: Café Philo, martedì in videoconferenza

Da Café Philo riceviamo e pubblichiamo

Eccoci al nostro secondo incontro!

I miti d’amore

Ci fermeremo davanti al mito di Orfeo ed Euridice. Parla di noi, ci tocca e ci fa voltare.

Racconto indistruttibile e sterminato, per sua natura ‘in divenire’. Oggetto di riscrittura continua e di significati sempre nuovi.

Così vivono i miti: sono variazioni musicali il cui tema originario si comprende solo alla fine. Ogni mito trascrive un movimento che torna e ri-orienta la storia.

Orfeo è il poeta, il desiderio di essere dove non siamo ancora, di ritornare là dove non siamo mai stati.

Euridice è l’amata, inesauribile fonte d’amore e di poesia, la beata unità perduta.

Ti aspettiamo per riscoprire insieme, ancora una volta, questo antichissimo mito.

Martedì 1 dicembre, alle 19.30 online su zoom.

Modera Cristina

https://us02web.zoom.us/j/84234167596?pwd=UzFCcXl5UWxkTGpZOHVLWWFmK0xPdz09

La lettura consigliata dalla Prof

Publio Ovidio Nasone, Metamorfosi

Il capolavoro di Ovidio, un’opera tra le più alte nel registro classico della composizione latina. Le ‘Metamorfosi’ mostrano in pieno lo stile galante, piccante, pervaso da un certo ateismo manieristico che sarà poi di enorme ispirazione per tutta la poesia umanistica successiva. Vi leggerete oltre 250 racconti mitologici riguardanti trasformazioni di vario genere, le metamorfosi appunto, per le quali il poeta attinge ora dall’epica tradizionale, ora dalle vicende storiche della Roma imperiale. Quindici libri scritti in esametri che procedono quasi sempre in ordine cronologico, con personaggi che da narrati spesso si trasformano in protagonisti narranti, questo capolavoro divenne celebre già nell’antichità e tuttora è considerato uno dei modelli di riferimento della lirica e della narrativa classica.

https://www.youtube.com/watch?v=nz6aKrtbmcQ&feature=youtu.be