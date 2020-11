Recco: biblioteca, riaperto il servizio di prestito e restituzione libri

Dallo staff di Carlo Gandolfo, sindaco di Recco, riceviamo e pubblichiamo

E’ di nuovo possibile prendere a prestito e restituire i libri presso la biblioteca Ippolito d’Aste. Dopo la sospensione delle attività a causa dell’emergenza sanitaria, il servizio è di nuovo fruibile con prenotazione obbligatoria nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 9.30 alle ore 15.30 telefonando allo 018576247, tramite email bibliotecarecco@gmail.com o utilizzando il servizio messenger di facebook. Le stesse regole valgono sia per il ritiro dei libri prenotati sia per la riconsegna.

I servizi sono garantiti solo su appuntamento senza accedere direttamente ai locali della biblioteca. Gli utenti dovranno attendere il turno in fondo alle scale.

“Un risultato importante che ci consente di ridare a Recco il servizio di prestito dei libri, utilizzato da molti cittadini, seppur in forma parziale ma nel rispetto delle regole anti Covid. Numerose, infatti, le richieste pervenute a sostegno della riapertura” dichiarano il sindaco Carlo Gandolfo e l’assessore alla cultura Enrico Zanini.

Il catalogo della biblioteca Ippolito d’Aste è disponibile su https:/bibliometroge.sebina.it/opac/.do