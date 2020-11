RASSEGNA STAMPA. Da domenica Liguria in giallo

Oggi, sabato 28 novembre, auguri a Fausta. Mercati settimanali: Deiva Marina; Sestri Levante. Parole: snidare (far fuggire un animale dal nido, dalla tana o da un nascondiglio nel quale si era nascosto, per mezzo di cani o altri accorgimenti; costringere una persona ad abbandonare un riparo, un rifugio, una posizione. Proverbi: “Cosa fatta per forza, non vale una scorza”.

LA NOSTRA RASSEGNA STAMPA

Il Secolo XIX. Covid economia: “Da domenica la Liguria ritorna in giallo”; “Via al Black friday, buon riscontro (Commento. Ieri sera in un servizio del Tg3 Liguria è stato detto l’opposto). Covid scuola: “Chiavari: un’aula per chi non ha buona connessione; così il Caboto ha risolto i limiti della Dad”; “Ritorno a scuola soltanto dopo gennaio (Titolo sbagliato: nel testo dopo il 7 gennaio)”. Emergenza covid: “I contagi calano, 69 in 24 ore, ma resta alta l’emergenza Rsa”: “A Santa tamponi nel park del campo sportivo”; “Test in valle, da giovedì al via nel poliambulatorio”; “Pranzo natalizio out, Sant’Egidio rimedia con il porta a porta”. Canoni demaniali: decolla la protesta anti salasso.

Sestri Levante: la vicenda del Recovery fund. Sestri Levante: gang delle truffe, caccia ai basisti. Sestri Levante: borracce dal Comune agli studenti delle medie. Lavagna: diga sull’Entella, un errore, ma la mozione non passa. Chiavari: auto al posto delle barche, novità nell’area rimessaggio.

Rapallo: alla presidenza di due commissioni regionali due rapallesi: Domenico Cianci e Fabio Tosi. Rapallo: Massimo Burzi stroncato da un malore. Rapallo: ancora lunga l’attesa perché la pratica Porto Riva arrivi in Consiglio Comunale, deve passare prima in Commissione.

Camogli: Tiziana modella dei suoi abiti. Camogli: variazioni di bilancio approvate in aula. Recco: cani che sporcano e padroni maleducati.

Borzonasca: Il valore della pastorizia nel calendario dell’Aveto.