Rapallo: porto, le opposizioni chiedono una riunione

Dai consiglieri di opposizione Isabella De Benedetti per il Movimento Cinque Stelle e Mauro Mele per il Partito Democratico riceviamo e pubblichiamo

E’ diverso tempo che questa Amministrazione da per imminente, a volte imminentissima, la discussione in Consiglio Comunale sul Porto Turistico Carlo Riva.

Discussione che la Città tutta attende da anni, da quel tragico ottobre 2018.

Discussione che auspichiamo ponga le corrette basi per una definitiva messa in sicurezza della Città di Rapallo e per la ripartenza di quel Porticciolo Turistico che tanto genera lavoro diretto e indotto, a tantissime famiglie oltre a essere polo attrattivo Turistico per una Città che ne ha, sempre di più un estremo bisogno.

Passano le settimane, i mesi, e tuttavia nulla accade.

Ricordando la promessa di questa Amministrazione di avvisare preventivamente le forze di Opposizione e in attesa di questa “imminente” discussione in Consiglio, pensiamo possa esser estremamente utile la convocazione di una “Conferenza dei Capigruppo” per relazionare sullo stato, qualunque esso sia, della Pratica in oggetto, sia essa pronta, quasi pronta o di imminente discussione.