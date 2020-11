Rapallo: “Parco per bambini e ludoteca a Villa Riva”

Dal sito carannanonsibanna riceviamo e pubblichiamo

Pensiamo ad un progetto di riqualificazione del Parco Casale e ad un recupero delle tre Ville storiche in esso ospitate.

Un nuovo Parco per i bambini, per le Famiglie e per i turisti in genere.

Villa Riva, libera dagli uffici della Guardia di Finanza, puó ospitare una Ludoteca per i più piccini.

Villa Porticciolo può essere recuperata con funzioni ricettive e turistiche e gestita unitamente agli stabilimenti balneari sottostanti.

Villa Tigullio può avere un potenziamento della Biblioteca e spazi per l’informatica.

Per il Parco, nel suo complesso, possono essere previsti nuovi percorsi e riqualificazioni degli esistenti per favorire una trama di connessioni tra gli elementi attrattori esistenti.

Area Cani, Parco avventura, Valorizzazione del Minigolf sono altri temi di sviluppo all’interno del Parco.

Se vogliamo che Rapallo diventi la città dei bambini si può