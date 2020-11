Portofino: “Contenimento dei cinghiali, nessuna news”

Da Antonio Leverone, Coordinamento per il Parco Nazionale di Portofino – Osservatorio Ambientale riceviamo e pubblichiamo la lettera inviata a: Direzione Parco Regionale di Portofino; presidente Comunità del Parco Regionale di Portofino; sindaci di Camogli, SantaMargherita, Portofino, Recco

Oggetto: contenimento cinghiali nell’area Parco e comprensorio.

Il Parco regionale è commissariato da quasi un anno e le informazioni sulla attività di contenimento dei cinghiali e non solo (nell’area parco sono presenti anche gruppi di capre inselvatichite) non vengono comunicate. Non si conosce la stima degli esemplari nell’area parco, ne il numero degli esemplari catturati con il sistema delle gabbie e quello con battute finalizzate. Non ci risulta una qualche progettualità relativa a iniziative coordinate con i comuni del comprensorio per il contenimento della presenza dei cinghiali. (vedi estratti di articoli da LevanteNews).

A due mesi dall’iniziativa della Associazione “Ageno Golfo Paradizo”, che in Recco ha presidiato e raccolto consensi tra i cittadini circa la possibilità del controllo della fertilità tramite una sterilizzazione farmacologica in fase di sperimentazione in diversi paesi europei (vedi allegato), non c’è stata alcuna reazione, commento o presa di posizione.

Ritenendo che sia responsabilità e impegno, nella gestione di un Parco naturale la ricerca, la sperimentazione e l’informazione anche nell’ambito in oggetto,chiediamo se la Direzione del Parco in coordinamento con i sindaci del comprensorio intende prendere iniziative finalizzate alla verifica della concretezza scientifica della proposta e le eventuali modalità di applicazione sul territorio siano pure inizialmente a livello sperimentale.

