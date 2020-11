Levanto: lunedì festa del Patrono, Sant’Andrea

di Guido Ghersi



Certo non potevamo dimenticare che ogni anno, il 30 novembre, si celebra il Patrono di Levanto, Sant’Andrea (quest’anno cade di lunedì). Fino allo scorso anno, la solennità veniva ricordata con varie manifestazioni religiose(compresa una processione per le vie principali), e non.

Purtroppo quest’anno causa la pandemia in atto dovuta al “Covic-19”, si svolgeranno solo alcune riti religiosi all’interno della chiesa parrocchiale,

dedicata appunto al Santo, tra questi, la santa Messa solenne delle ore 11 dove,come consuetudine verrà esposto ai fedeli il famoso calice detto di “Enrico VIII”.

All’interno della parrocchiale, a destra dell’altare maggiore, la nicchia dove è posizionata la statua lignea del Santo, mentre esiste anche

un busto reliquiario di Sant’Andrea, connotato dalla croce decussata posta dietro le spalle, è realizzato in legno massiccio e risulta argentato per l’intera superficie.

Ed ora un po’ di storia. Un documento del 1222 cita, per la prima volta che la parrocchiale è dedicata all’Apostolo pescatore, discepolo di Giovanni Battista. Due le ipotesi su tale attribuzione: la prima che l’intestazione fu data dall’evangelizzazione di monaci bizantini.

A Levanto esisteva un presidio bizantino che dopo quello di Ceula(l’attuale frazione di Montale), è sorto su una collina prospiciente il mare, dove esiste tuttora il castello e dove poteva trovarsi un vano chiesastico dedicato al Santo e poi, tale attribuzione traslata nella parrocchiale.

Infine l’altra ipotesi è suggerita dal rinnovato vigore devozionale verso Sant’Andrea, creatosi sull’onda del trasporto delle reliquie da Costantinopoli ad Amalfi avvenuta l’8 maggio del 1208.