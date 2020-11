Lettere/ “Rallegramenti a ‘Santa’ per sei anni di attesa”

Da Marco Marchi riceviamo e pubblichiamo

Queste le parole dei nostri Amministratori “Dichiarano il Sindaco Paolo Donadoni e l’Assessore Linda Peruggi: “Ancora un intervento migliorativo per il quartiere di San Siro su un’asse viaria tra le più trafficate della città e che necessitava di maggior sicurezza. La soluzione adottata ha dato risultati soddisfacenti e in funzione di questa ridisegniamo l’area pedonale che sarà ampliata e maggiormente fruibile”.

Quando non si conosce la città ci si permette di confondere i nomi dei quartieri; la rotonda è a S. Bernardo non a S. Siro. Era ora che il cantiere dei lavori, che dura da 6 anni, andasse rimosso con soluzione definitiva. Sarà un progetto che soddisferà il quartiere? Mah, se è stato progettato da persone che solo occasionalmente passano da lì sarà un terno al lotto, comunque non credo che dopo sei anni si ci debba rallegrare; forse bisognerebbe chiedere scusa agli abitanti del quartiere che hanno subito il degrado per tanti anni.