Lettere/ “I sindaci pensino alla salute dei loro cittadini”

A firma Vasco Repetto riceviamo e pubblichiamo



Da domenica 29 la Regione Liguria ritorna in zona gialla. Sicuramente un evento favorevole a far riprendere in parte l’attività economica; dal punto di vista puramente medico la decisione è opinabile.

Speriamo che tutti rispettino le regole e che “nel nome del dio denaro” le varie amministrazioni comunali non promuovano troppe iniziative che inducano i genovesi a far della Riviera un campo di assembramento.

Da quel che ho letto ahimè qualcuno si è già portato avanti promuovendo iniziative pre natalizie di richiamo.

Sarebbe meglio che ogni singolo comune tutelasse la salute dei propri cittadini senza richiamare , soprattutto nei giorni festivi, troppi “foresti”

Senza centri commerciali , senza luna park, senza Corso Italia, i genovesi sono da domani pronti all’invasione

E’ facile immaginare che i questa maniera i contagi rischiano nuovamente di risalire, magari non in maniera esponenziale , ma sufficiente a mettere a rischio proprio il periodo a ridosso delle feste vere e proprie del Santo Natale.