Le ricette di Renzo Bagnasco: minestra di maccheroni e verdure

Da: Renzo Bagnasco – La vera cuciniera genovese … oggi. Panesi Editore

Ricetta

Minestra di maccheroni e verdure

Ingredienti: 500 gr di maccheroni genovesi, 300 gr di patate, 100 gr di piselli sgranati, 100 gr di fagiolini, 3 carotine, 50 gr di grana, ½ bicchiere di olio evo, maggiorana, prezzemolo e sale.

Esecuzione: lavare e pulire le verdure, lessarle con le patate a tocchetti, i fagiolini e le carote affettate; a verdure quasi cotte aggiungervi i maccheroni e, prima di spegnere mescolarvi una manciata di maggiorana tritata. Colare il tutto e versarlo nel contenitore da portata condendo con olio e grana e spolverizzando con il prezzemolo tritato.

Prendiamo lo spunto per far notare che il più vecchio documento sui maccheroni che si conosca è del 1279, anno in cui fu rogato il testamento del “milës” genovese Ponzio Bastone che lasciava in eredità pure “bacinella una, plena de macaroni” . Altro che Napoli!!!

A Genova solo i cannelloni si chiamano ‘maccaröin‘.