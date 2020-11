Lavagna: maricoltura, Italia Nostra plaude al sindaco

Dalla segreteria della Sezione Tigullio di Italia Nostra riceviamo e pubblichiamo

La locale sezione di Italia Nostra, Associazione che ha come finalità la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale, ambientale e paesaggistico del territorio, esprime condivisione e solidarietà al Sindaco di Lavagna, Gian Alberto Mangiante, in merito alla decisione del novembre scorso di non consentire un ulteriore ampliamento dell’impianto di maricoltura già esistente.

Il tipo di attività economica in questione coinvolge, infatti, aspetti delicati sotto diversi profili, che secondo l’Associazione non sono stati adeguatamente tenuti in considerazione ai tempi della prima concessione nel 2000 e poi nemmeno negli anni successivi, durante i quali si è assistito a un progressivo ampliamento dell’impianto e a un aumento considerevole della sua capacità produttiva (a quanto si legge l’aumento

sembrerebbe essere stato del 330% solo nel periodo 2004-2016). Se da un lato, dal punto di vista paesaggistico, Italia Nostra ribadisce l’inadeguatezza della localizzazione di un impianto di maricoltura nel bel mezzo del Golfo del Tigullio, in un’area che vive dell’attrattiva turistica rappresentata dal suo mare, dall’altro permangono forti perplessità relativamente all’impatto ambientale di un allevamento la cui mole di produzione con 16 gabbie, secondo una stima di qualche anno fa di Aqua stessa, sarebbe stata di 360

tonnellate di pesce per anno.

Né paiono trascurabili considerazioni che riguardino la conciliabilità

dell’impianto con la frequenza e la violenza delle mareggiate che caratterizzano quel tratto di costa, o altre inerenti alla sicurezza della navigazione. Come è noto, le vere opportunità economiche sono solo quelle

sostenibili nel tempo. Coerentemente con questa consapevolezza Italia Nostra auspica che le scelte della Regione e del competente Ministero si orientino con decisione nell’unica direzione possibile: quella che coniuga la valorizzazione delle attrattive del territorio a una loro reale e piena tutela.

Italia Nostra Onlus

Il Presidente della Sezione Tigullio