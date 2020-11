Lavagna: l’Entella e l’altra faccia della diga Perfigli

Due faldoni. In uno il progetto della così detta Diga Perfigli con tutte le autorizzazioni ed i costi presunti, sia in euro sia in campo ambientale. Nel secondo faldone i possibili interventi alternativi e i costi presunti. Lo scopo: dimostrare che realizzare la diga Perfigli costituirebbe un danno erariale con tutto ciò che potrebbe conseguirne. Con tutti i dubbi che una richiesta di danni preventiva possa essere presa in considerazione. Chi intende percorrere tale strada, vorrebbe portare il caso anche all’attenzione dell’Europa.