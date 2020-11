Chiavari: Società Economica, riprende il prestito libri su appuntamento

Dall’ufficio stampa della Società Economica di Chiavari riceviamo e pubblichiamo

La Biblioteca della Società Economica comunica che, alla luce delle nuove disposizioni in materia di Covid-19, a partire da lunedì, 30 novembre e sino a nuove deliberazioni, verrà ripreso il servizio di prestito libri su prenotazione. Restano valide pertanto le indicazioni già messe in atto in precedenza: per ritirare o riconsegnare un volume occorre telefonare al numero 0185.363275 e fissare un appuntamento con il personale della Biblioteca.