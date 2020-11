Adottaliguria: Annie attende una famiglia

Da Barbara Romano, volontaria di Bordighera Liguria, riceviamo e pubblichiamo

Annie sempre più sola…

1 anno da sola in strada e 1 anno in pensione, ogni volta un compagno nuovo nella sua gabbia che poi va via perché viene adottato e lei aspetta… Annie non è una cagnetta facile.

Scappata da cucciola durante un recupero e ritrovata dopo un anno.

Non si era mai fatta toccare da nessuno e quando è stata presa addormentandola ha iniziato, piano piano, a fidarsi dell’uomo.

Si fa accarezzare, si fa coccolare ma non si sbilancia mai.

I suoi occhi stupendi mostrano dolcezza e tenerezza, è buonissima e per lei è fondamentale la presenza di un altro cane e di un giardino.

Speriamo che presto arrivi una casa anche per lei.

Annie è vaccinata e sterilizzata.

Per info messaggi WhatsApp al 340 4054974

