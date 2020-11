Zoagli: lunedì il consiglio, le interpellanze di Solari

Da ‘Zoagli nel Cuore’, a firma Gian Giacomo Solari, riceviamo e pubblichiamo

Nel Consiglio Comunale previsto per lunedi 30 pv alle ore 18,30 nell’odg di 11 punti, sette sono interpellanze presentate dall’gruppo di opposizione “ Zoagli nel Cuore” a firma di Gian Giacomo Solari e precisamente:

– Via Pietrafraccia, a quando l’incontro con il notaio per l’acquisizione comunale.

– In Via S. Pietro loc. Rio Ricò ringhiera lato mare è pericolosa.

– Via S. Pietro il ponte pedonale dopo le case popolari è pericolante.

– La strada per Parazzuolo alta è pericolosa cosa intendete fare.

– Via Doge Davide Vaccari è pericolosa per le persone e le auto urge intervenire.

– Chiediamo la situazione dei pagamenti in sospeso agli asili L&L Merello e Rotondi.

– Chiedo se ritenete necessario intervenire per ripristinare fermate dei treni e armonizzare l’orario con quello dei bus ATP.