Uscio: piace l’idea di estendere l’Unione dei Comuni

Unione dei sette Comune del Golfo Paradiso su un piano di assoluta parità. L’idea lanciata dal sindaco di Recco Carlo Gandolfo, sembra piacere. Il sindaco di Uscio Giuseppe Garbarino interpellato in proposito dice: “Per alcuni settori, come scuola e servizi sociali condividiamo già il servizio con Recco e altri Comuni del Golfo Paradiso. Uscio è nell’unione con Avegno, comune che per quanto riguarda i servizi sociali ha voluto essere autonomo. L’idea di ampliare l’unione dei Comuni ed estendere i servizi condivisi è da approfondire e si possono trarre reciproci vantaggi”.

