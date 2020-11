Tigullio: “Invitiamo a comprare localmente”

Da Nicholas Fadda, Commissario Provinciale Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso riceviamo e pubblichiamo



In circostanze ordinarie, durante i fine settimana e nei giorni di dicembre, vi era la consuetudine di frequentare maggiormente ristoranti e bar o effettuare acquisti nei negozi, specie in questo weekend noto per le distinte offerte del cosiddetto “black friday”.

L’invito della Lega Giovani Tigullio-Golfo Paradiso è quindi quello di non abbandonare completamente queste tendenze ma anzi prendere atto della inevitabile difficoltà dei nostri commercianti e sostenere il nostro tessuto economico (nel margine delle prevenzioni sanitarie) che ora più che mai ha bisogno di ossigeno.

Questa aspirazione può e deve essere coadiuvata da ciascuno di noi nell’anticipare qualche regalo natalizio, ordinare cibo d’asporto, dare la preferenza ai prodotti locali: Il tutto naturalmente nell’attenzione delle misure di contenimento.

Anche e soprattutto quest’anno supportiamo la nostra economia.

Compra locale, sostieni il commercio ligure.