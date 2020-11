Sestri: “Plastic Free”, consegnate le borracce alle scuole medie

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Sestri Levante riceviamo e pubblichiamo

Questa mattina, alla presenza della dirigente scolastica Donatella Arena, abbiamo consegnato le borracce in acciaio realizzate nell’ambito della campagna Plastic Free ai ragazzi delle scuole medie del nostro territorio. Alla piccola cerimonia hanno partecipato 19 rappresentanti delle classi di tutto l’istituto comprensivo, che hanno ricevuto dalla dirigente e dalla sindaca Valentina Ghio il simbolo dell’impegno congiunto di amministrazione e scuola per una città rispettosa dell’ambiente e del futuro dei ragazzi. Una piccola azione per la riduzione della plastica, con la realizzazione di 500 borracce leggere, infrangibili e facilmente lavabili che i ragazzi potranno portare con sé ovunque.