Sestri: danneggia distributore di gettoni, denunciato

A Sestri Levante, i Carabinieri della locale Stazione, a conclusione di accertamenti scaturiti da una querela sporta da un 52 enne titolare di un autolavaggio situato in quel centro cittadino, hanno deferito in stato di libertà per “danneggiamento aggravato” un 57 enne gravato da pregiudizi di polizia. Il predetto, come accertato dall’analisi delle immagini registrate dall’impianto di video sorveglianza dello stesso autolavaggio, veniva identificato e ritenuto responsabile del danneggiamento doloso del dispositivo di erogazione dei gettoni, causando un danno di circa 500 euro.