‘Santa’: videoproiezioni natalizie sulle chiese, incarico per 10 mila euro

Aveva suscitato qualche malumore, sulle nostre pagine, la scelta dell’amministrazione di destinare quasi 40 mila euro alle luminarie natalizie. Non che manchino i precedenti storici, o che i paralleli con gli altri comuni non legittimino questo investimento, ma da più parti si è detto – e scritto – che il momento storico richiederebbe di destinare “il superfluo” ai bisogni primari delle famiglie.

Tutto rientra nel campo delle legittime opinioni, compresa quella di chi fa notare che, senza questo genere di appalti, la filiera delle luminarie finirebbe in crisi irreversibile e i relativi operai senza lavoro.

Che l’amministrazione non si sia lasciata distrarre dalle critiche è però certo, se è vero che ai quasi 40 mila già messi sul piatto aggiungerà altri 10 mila euro (già stanziati a bilancio per gli eventi natalizi ma ‘fermi’ a causa dall’emergenza sanitaria) per proiezioni luminose di tipo artistico, in tema con il Natale, sulle facciate della Basilica di Piazza Caprera e della Chiesa di San Siro.

“Giochi di luce, colori e immagini per ottenere un effetto artistico e movimenti inusuali”, come si legge nella determina che affida l’incarico all’Associazione culturale Bande Sonore di Chiavari, renderanno così meno cupo il Natale più difficile dal dopoguerra a oggi.