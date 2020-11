‘Santa’: “Tamponi drive through, perso tempo prezioso”

Dal gruppo ‘Progetto Santa Insieme Con Voi’ riceviamo e pubblichiamo

Avevamo ragione noi!

Avevamo ragione, il 24 ottobre, nel proporre un sistema di tamponi rapidi per mezzo di un camper mobile che avrebbe permesso il monitoraggio dei contagi e il tracciamento dei contatti.

Avevamo ragione il 7 novembre quando abbiamo protocollato la nostra proposta in comune.

Avevamo ragione tutte le volte in cui abbiamo ribadito la necessità di questo servizio sul territorio.

Avevamo ragione a chiedere le dimissioni del Sindaco con un manifesto, visto che immediatamente si è attivato per un servizio di drive through al campo sportivo.

Avevamo talmente ragione che se avessimo saputo prima quanto fosse semplice, gli avremmo chiesto le dimissioni un giorno si e l’altro pure.

Abbiamo ragione, ora, a chiederci quanti contagi in meno avremmo avuto se l’Amministrazione comunale si fosse attivata immediatamente invece di chiudersi in un vergognoso silenzio per non accettare un suggerimento dell’Opposizione.

Cui prodest, a chi è giovata questa inutile e dannosa perdita di tempo?