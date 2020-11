‘Santa’: punto drive through tamponi al campo sportivo

Dall’ufficio Comunicazione del Comune di Santa Margherita Ligure riceviamo e pubblichiamo

Tamponi drive through nel parcheggio del campo sportivo di Santa Margherita Ligure, attivato l’iter. Su impulso di Regione Liguria, che mira a uno screening del territorio sempre più capillare, il Comune di Santa Margherita Ligure e Asl4 si sono attivati per trovare un’area adeguata alle esigenze della situazione attuale.

La nuova piastra ambulatoriale, realizzata sul tetto della nuova Coop e consegnata ieri con l’apertura del nuovo supermercato, necessita ancora di alcuni passaggi formali per essere attivata, per questo motivo la scelta è ricaduta sul parcheggio del campo sportivo. Coop Liguria si è comunque offerta di collaborare finanziando l’allestimento del punto tamponi. Una volta terminato l’allestimento saranno i medici di famiglia sammargheritesi a effettuare i test.

Dichiara il Presidente di Regione Liguria Giovanni Toti: “Sono già 38 i punti tampone in Liguria, tra drive through e walk through, senza contare gli ambulatori scolastici per i test a studenti, insegnanti, personale scolastico. Con il nuovo punto a Santa Margherita diamo un segnale importante di presidio del territorio. A breve ne arriveranno altri due a Chiavari e Sestri Levante per potenziare ulteriormente la capacità di screening all’interno della Asl4, arrivando così a 41 punti tampone. La Liguria ha dimostrato una forte capacità di reazione e di controllo, utilizzando i punti tamponi in modo strategico per il tracciamento: lo ha fatto fin dall’avvio della seconda ondata di fronte ai cluster del centro storico di Genova e della Spezia, estendendo poi questo modello all’intero territorio. Un lavoro accurato che, assieme alle varie ordinanze e misure di contenimento, ha portato la Liguria ad avere, oggi, uno degli Rt più bassi d’Italia”.

Dichiara il Sindaco di Santa Margherita Ligure Paolo Donadoni: “Abbiamo chiuso l’accordo stamane, dopo il lavoro svolto e le ultime verifiche dei giorni scorsi. Un risultato importante che è testimonianza del proseguio di questa collaborazione virtuosa tra pubblico e privato a beneficio della collettività. Ringrazio il Consigliere comunale Franco Fati, Regione Liguria, Asl4, Coop Liguria e i medici di famiglia sammargheritesi per questa risposta concreta di sostegno al nostro territorio in un momento di necessità. Solo programmando e lavorando insieme si ottengono risultati”.

Dichiara il Direttore Generale della As4 Chiavarese Bruna Rebagliati: “Si tratta di un’ulteriore postazione attivata sul territorio della Asl4 per la ricerca di Covid positivi e rappresenta una risposta concreta per la tutela della salute dei cittadini del Tigullio nel Comune di Santa Margherita Ligure”.

Dichiara il Presidente Coop Liguria Roberto Pittalis: “Dopo aver inaugurato ieri il nuovo negozio di Santa Margherita Ligure e la piastra ambulatoriale, proseguiamo con piacere con questo rapporto di collaborazione con il Comune e la Asl4 per dare un ulteriore servizio alla collettività”.