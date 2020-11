Da Atp Esercizio riceviamo e pubblichiamo

Atp informa che da domani, sabato 28 novembre, verrà istituita una corsa

aggiuntiva da Belvedere alle ore 7.45 per Borzonasca (arrivo alle 8.10) in

coincidenza con la linea 11 per Chiavari alle ore 8.15. Tale corsa sarà

effettuata solo nelle giornate di sabato. In allegato foto e orario.